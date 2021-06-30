، الأخضر تحت 20 عاماً يتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرم حامل اللقب من مواصلة المشوار في البطولة

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، بعد أن تغلب على نظيره السنغالي حامل لقب النسخة الماضية (3-2)، بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، في اللقاء الذي أقيم، على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم المنتخب السعودي أولاً عن طريق اللاعب عبدالله رديف 42، وأدرك المنتخب السنغالي التعديل عن طريق سليمان فاي عند الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وسيلاقي المنتخب السعودي في دور نصف نهائي منتخب البلد المضيف "مصر" يوم السبت القادم الموافق 3 من يوليو.