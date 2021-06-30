شكرا لمتابعة خبر عن العثور على شاب متوفي بعد خروجه للتنزه برفقة أحد أقاربه في الحائط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

توفي مواطن بعد فقدانه برفقة أحد أقاربه بالقرب من قرية الخدايج غرب الحائط، وجاء ذلك عقب خروجهما للتنزه.

وتعود الواقعة عندما خرج مواطنان الأحد الماضي للتنزه في حرّة الحرّة غرب الحائط، ولكنهما تاها داخل، ما دفعهما لإبلاغ عائلتهما من أجل طلب المساعدة.

وتبين أن المواطنان لم يستطيعا تحديد موقعهما، حيث قالوا فقط إنهما قرب قرية الخدايج، وعلى الفور، قامت الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ والبحث التطوعية وعدد من المواطنين، بمباشرة البحث عن المفقودين.

وعثر على سيارة المفقودين وبدأ أحدهما الذي تم نقله إلى مستشفى محافظة الحائط؛ كما تم العثور على المفقود الآخر متوفّى على مسافة بعيدة من سيارتهما.