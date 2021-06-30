السديس: طموحنا أن يحصل الحاج بضغطة زر على جميع الخدمات بالحرمين

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لشئون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن موسم الحج هذا العام يهتم بالتقنية والتحولات الرقمية.

وأضاف السديس في تصريحات لقناة «الإخبارية»: نحن طموحنا في الرئاسة أن يحصل الحاج بضغطة زر على جميع الخدمات في الحرمين الشريفين.

وكشف عن استخدام الروبوتات هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن في التعقيم وتوزيع مياه زمزم بلا ملامسة باللإضافة إلي التنظيف، مشيراً إلى وجود توسع في الروبوتات العلمية والتوجيهية والصحية ، في إطار تطوير منظومة خدمات الحرمين الشريفين بمتابعة ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأشاد السديس بدور المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدات بيت الله الحرام.

وقال السديس إن للمرأة السعودية دوراً كبيراً في الخرمين الشريفين في خدمة بنات جنسها من قاصدات وحاجات بيت الله الحرام مؤكداً على كفائتهن وتدريبهن علي خدمة ضيوف الرحمن بالإضافة إلي تعليمهن الجيد وحصولهن علي شهادات عالية كالدكتوراه والماجستير.

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