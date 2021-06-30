5 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية على الجوال

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نحو 5 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية الرقمية على الجوال الخاص بالمستفيد عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن تفعيل الهوية الوطنية من خلال تحميل تطبيق «أبشر- أفراد»، ثم تسجيل الدخول في «أبشر - أفراد» .

وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار «تحميل الهوية الرقمية» ومن ثم الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد «تحميل الهوية الرقمية».

وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية أطلقت نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

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