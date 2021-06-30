التأمينات: المطلقة الموظفة تستطيع الجمع بين أجرها والمعاش

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه يحق للمرأة المطلقة والموظفة في القطاع الخاص الجمع بين الأجر ومعاش والدها المشترك بعد وفاته في حدود ٣٠٠٠ ريال.

وأضافت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصرة أن المستحقين لمعاش المشترك بعد وفاته هم: بنات المشترك المتوفي أيا كان عمرهن حتى زواجهن والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

وأشارت إلى أرملة أو أرامل المشترك المتوفي والمطلقة طلاقا رجعيا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، يستحقون المعاش، على أن يمدد سن الاستحقاق حتى 26 عاما إذا كانوا يكملون دراستهم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن أم وأب المشترك يستحقان المعاش بعد وفاته إذا كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

ويحق لإخوة وأخوات المشترك المتوفي الحصول على المعاش إذا كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، وكذلك بنات وأبناء أبن المشترك يستحقون المعاش إذا كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

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