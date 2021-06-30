أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين لدى بلاده

الرياض - محمد عبدالله - تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

ورحب أمير قطر بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

بدوره نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة.

وقد أجريت للسفير المراسم المعتادة، حضرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدد من المسؤولين.