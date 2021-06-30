الصالح: بدأنا ترشيح محمية «جزر فرسان» للتسجيل بـ«اليونسكو» في 2019

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار بالجمعية السعودية للمحافظة على التراث الدكتور سلطان الصالح، إن ملف ترشيح جزر فرسان بدأ عام 2019، وفق توجيه المقام السامي بترشيحها للتسجيل في قائمة «الإنسان والمحيط الحيوي» أحد برامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وأضاف «الصالح»، أن ترشيح جزر فرسان جاء بعد طلب الجمعية السعودية للمحافظة للتراث الشريك الرسمي لليونسكو والتي اكتشفت أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، الذي نشأن عام 1971 لم يتم تسجيل أي محمية سعودية عليه، فبادرت بطلب ترشيحها، وكانت الاستجابة سريعة من المقام السامي وتم توجيه الجمعية بإعداد ملف الترشيح.

يذكر أنه جارٍ العمل على إنجاز ملف محمية جزر فرسان من خلال المركز الوطني لمحمية الحياة الفطرية بالشراكة مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الشريك الرسمي لمنظمة «اليونسكو».

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