الشورى يناقش خصوصية البيانات في توكلنا وتباعد

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى لجان المجلس المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني، ومشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله الغامدي، ونائب رئيس الهيئة صالح العثيم ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية طارق الشدي، ومدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، وعدد من مسؤولي الهيئة، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" للعام المالي 1441 / 1442 هـ، وما ورد فيه حيال أداء الهيئة خلال عام التقرير.

خصوصية البيانات

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع جهود سدايا في إنشاء 79 مكتباً خاصاً بإدارة البيانات في الجهات الحكومية وقيامها بتقديم الدعم لها وبتزويدها بالدليل الإرشادي الشامل للبيانات، وكذلك طلب تقارير ترفع في نهاية الربع الثالث من كل سنة.

وتداول أعضاء اللجنة خلال الاجتماع آليات العمل عن أنظمة تصنيف البيانات، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة، وجهود الهيئة في تنظيم وتحسين عمل الهوية الرقمية (النفاذ الوطني الموحد)، وعلاقة الهيئة عبر منصة استشراف بمركز دعم اتخاذ القرار، كما بحث أعضاء اللجنة أمن المعلومات فيما يتعلق بتطبيقي "توكلنا" و"تباعد"، وعن مدى خصوصية البيانات المستخدمة في التطبيقات، وكيف سيضبط أمان وصحة البيانات عن طريق استخدام حسابات أخرى في التطبيق.

وناقشت اللجنة مع مسؤولي الهيئة ما يحتويه تطبيق توكلنا من خدمات لقطاعات مختلفة مثل تطبيق صحتي واعتمرنا، والتسجيل في مدرستي، وإضافة معلومات لا تتعلق بالجائحة مثل الصكوك والمخالفات وآخرها التبرع بالأعضاء.

كما درست اللجنة الجانب الابتكاري في سدايا (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي NCAI)، ومدى التعاون مع المراكز البحثية في الجامعات السعودية أو العالمية، وخطط وإنجازات المركز لدعم اللغة العربية، والتحديات القائمة التي تواجه الهيئة وما هي المقترحات لحلها.

وقد طرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات حول ما ورد في التقرير السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وأجاب رئيس الهيئة ومسؤولوها عليها، تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها اللازمة حيال التقرير ورفعه للمجلس في الفترة المقبلة.

هيئة المدن الصناعية

من جانب آخر، عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى اجتماعا لمناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1442/1441هـ والتقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة للعام المالي 1442/1441هـ.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخطط الإستراتيجية وتنميتها اقتصاديًا، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في المناطق، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى ما تم حيال القرارات السابقة التي أصدرها المجلس بشأن المدن وبيان ما تم اتخاذه بشأنها، إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات تمهيدًا لإعداد تقريريها بشأنهما، والمتضمنين توصياتها التي سيتم رفعها للمجلس لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.

محاور نقاش الشورى مع سدايا

- آليات العمل عن أنظمة تصنيف ومشاركة البيانات

- جهود الهيئة في تنظيم وتحسين عمل الهوية الرقمية

- بحث أمن المعلومات وخصوصيتها في تطبيقي "توكلنا" و"تباعد"

- كيفية ضبط أمان وصحة البيانات

- إضافة معلومات لا تتعلق بجائحة كورونا مثل الصكوك والمخالفات والتبرع بالأعضاء