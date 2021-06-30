السعودية | إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 15 ثانية - 7:01 مساءً, 30 يونيو 2021 م
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (51) بكلية الملك فهد الأمنية، داعيةً طالبي الالتحاق للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر- توظيف” على الرابط التالي https://jobs.sa، لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي.