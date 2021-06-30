الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

إعلان نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية للضباط الجامعيين

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (51) في كلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة طالبي الالتحاق للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر- توظيف” على الرابط التالي https://jobs.sa، لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي.

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