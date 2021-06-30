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إعلان نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية للضباط الجامعيين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

إعلان نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية للضباط الجامعيين

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (51) في كلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة طالبي الالتحاق للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر- توظيف” على الرابط التالي https://jobs.sa، لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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