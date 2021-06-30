- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السوق المالية توافق على طرح 11 % من أسهم أكوا باور للاكتتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السوق المالية توافق على طرح 11 % من أسهم أكوا باور للاكتتاب
بواقع 81,199,299 سهمًا بعد صدور نشرة الإصدار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) طرح (81,199,299) سهمًا للاكتتاب العام تمثل (11.1%) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
نشرة اكتتاب أكوا باور
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
موافقة السوق المالية
وتابعت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
شارك الخبر