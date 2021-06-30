7 نصائح صحية لمواجهة حرارة الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت أخصائية التغذية الدكتورة زينب فيصل، بضرورة التركيز على تناول الماء والعصائر الطازجة لمواجهة العطش مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، داعية الجميع إلى اتباع عدد من النصائح الهامة لمواجهة حرارة الصيف التي قد تصل إلى 50 مئوية.

التغلب على حرارة الصيف:

وقالت إن هذه النصائح تشمل ما يلي:

الإكثار من تناول الماء الصحي ، لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل بسبب حرارة الصيف الشديدة سواء عبر التعرق أو التبول.

سواء عبر التعرق أو التبول. الحد قدر الإمكان من تناول السوائل الساخنة مثل الشاي والقهوة لاحتوائهما على الكافيين، ولعدم قدرتهما على سد الشعور بالعطش.

تناول العصائر الطازجة الخفيفة مثل الجزر، الرمان، البرتقال، الليمون، لكونها تحتوي على عناصر مهمة للجسم.

تجنب أو الحد من تناول الوجبات الدهنية الثقيلة مثل الوجبات السريعة، لأنها تتعب الجسم وخصوصًا قبل النوم، والأفضل صحيًا تناول الأطعمة الصحية.

تجنب أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، فهي تجعل الجسم يشعر بالدوخان والإرهاق والتعب، والحرص على التواجد في الأماكن الباردة، وخصوصًا مرضى الأمراض المزمنة وتحديدًا السكري.

الحرص على تناول سلطة الفواكه والخضار الطازجة قدر الإمكان، إذ تعد هذه السلطات بمثابة وجبات خفيفة لسد الجوع وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية.

ارتداء الملابس الفاتحة:

وطالبت أخصائية التغذية، بارتداء الملابس فاتحة اللون والفضفاضة قدر الإمكان، لكونها لا تمتص أشعة الشمس بل تعكسها، وبالتالي تقلل سخونة الجسم وإحساسه بالحرارة، ويفضل عند الخروج ظهرًا تغطية الرأس وارتداء النظارة الشمسية، وذلك لتفادي التعرض لأشعة الشمس والحرارة.

تجنب الخروج وقت الظهيرة:

وحذرت الدكتورة زينب، الأطفال من الخروج للعب من البيت في فترات الظهر مع ارتفاع درجة الحرارة والأفضل بعد الساعة الخامسة والنصف عصرًا إذ تنخفض الحرارة تدريجيًا، لأن تعرضهم لأشعة الشمس والحرارة العالية قد يصيبهم بالإجهاد الحراري وحدوث الطفح الجلدي، وغير ذلك من الانعكاسات غير الصحية، وتوجيه الأطفال بضرورة تناول السوائل بشكل جيد حتى تكون أجسادهم في حالة رطبة دائمًا دون التعرض لأي جفاف.

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