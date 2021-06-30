هيئة الاتصالات تضبط أجهزة مخالفة والغرامة تصل 25 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت الفرق الرقابية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات تفتيشية على أسواق ومحلات بيع أجهزة الاتصالات، للتحقق من التزامها بعدم بيع أو استخدام أجهزة الاتصالات المخالفة.

نتائج جولات فرق هيئة الاتصالات

وخلال الجولة أكدت الفرق الرقابية على محلات الاتصالات أهمية الالتزام بالمهلة التصحيحية لتوريد وبيع الأجهزة المخالفة التي تنتهي في 5-7-2021م، مبينة الأثر الذي تخلفه تلك الأجهزة على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وما ينتج عن هذه الأجهزة المخالفة من تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

ترخيص أجهزة الاتصالات

كما أكدت الفرق الرقابية أهمية ترخيص أجهزة الاتصالات في الأسواق عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر “خدمة تراخيص الأجهزة” للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحددة من الهيئة .

يذكر أن هيئة الاتصالات نفذت أكثر من 1000 زيارة تفتيشية على أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام، نتج عنها ضبط عدد من المؤسسات والأجهزة المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة بعد انتهاء المهلة التصحيحية تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.



شارك الخبر