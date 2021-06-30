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أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم (الأربعاء)، بطاقة تمويلية مخصصة للأسر الأكثر فقرًا بالتزامن مع بدء رفع الدعم تدريجيًّا عن مواد أساسية آخرها المحروقات، في بلد غارق في دوامة انهيار اقتصادي متماد.
وبيّن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة.
وأضاف أن معدل البطاقة التمويلية سيتراوح بين 93,3 دولارًا و126 دولارًا، طبقًا لما حددته حكومة تصريف الأعمال، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه أوضح مصدر حكومي أن الحكومة قدرت كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار، وتأمل أن تتمكن من تمويل 300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي، على أن يتكفّل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي.
وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيًّا من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 06:41 PM
يتراوح معدلها بين 93 و126 دولارًاالبرلمان اللبناني يقرّ تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرًا
أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم (الأربعاء)، بطاقة تمويلية مخصصة للأسر الأكثر فقرًا بالتزامن مع بدء رفع الدعم تدريجيًّا عن مواد أساسية آخرها المحروقات، في بلد غارق في دوامة انهيار اقتصادي متماد.
وبيّن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة.
وأضاف أن معدل البطاقة التمويلية سيتراوح بين 93,3 دولارًا و126 دولارًا، طبقًا لما حددته حكومة تصريف الأعمال، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه أوضح مصدر حكومي أن الحكومة قدرت كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار، وتأمل أن تتمكن من تمويل 300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي، على أن يتكفّل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي.
وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيًّا من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.
، البرلمان اللبناني يقرّ تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرًا ،
المصدر : الخليج 365
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