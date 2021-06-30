، رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة "بالبلد الآمن" والسماح بدخول السعوديين لجميع دوله ،

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اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إضافة 11 دولة منها السعودية لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.
ووافق سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين على إضافة هذه الدول في اجتماع اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.
والقائمة لا تشمل بريطانيا عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة دلتا المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى.
وإلى جانب السعودية تضم القائمة: كندا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبروناي، وكوسوفو، ومولدوفا، والجبل الأسود، والأردن، وقطر.
وتلقّت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجياً عن الأربع عشرة دولة المدرجة حالياً على القائمة؛ وهي: ألبانيا، وأستراليا، واليابان، ولبنان، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونج كونج ومكاو، مدرجتان أيضاً على القائمة وفق "سي إن بي سي عربية".
ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد الأوروبي طلب اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.
رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة "بالبلد الآمن" والسماح بدخول السعوديين لجميع دولهخالد خليل الخليج 365 2021-06-30
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إضافة 11 دولة منها السعودية لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.
ووافق سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين على إضافة هذه الدول في اجتماع اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.
والقائمة لا تشمل بريطانيا عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة دلتا المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى.
وإلى جانب السعودية تضم القائمة: كندا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبروناي، وكوسوفو، ومولدوفا، والجبل الأسود، والأردن، وقطر.
وتلقّت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجياً عن الأربع عشرة دولة المدرجة حالياً على القائمة؛ وهي: ألبانيا، وأستراليا، واليابان، ولبنان، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونج كونج ومكاو، مدرجتان أيضاً على القائمة وفق "سي إن بي سي عربية".
ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد الأوروبي طلب اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
04:32 PM
في اجتماع اليوم لسفراء الاتحاد
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إضافة 11 دولة منها السعودية لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.
ووافق سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين على إضافة هذه الدول في اجتماع اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.
والقائمة لا تشمل بريطانيا عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة دلتا المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى.
وإلى جانب السعودية تضم القائمة: كندا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبروناي، وكوسوفو، ومولدوفا، والجبل الأسود، والأردن، وقطر.
وتلقّت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجياً عن الأربع عشرة دولة المدرجة حالياً على القائمة؛ وهي: ألبانيا، وأستراليا، واليابان، ولبنان، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونج كونج ومكاو، مدرجتان أيضاً على القائمة وفق "سي إن بي سي عربية".
ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد الأوروبي طلب اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.
، رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة "بالبلد الآمن" والسماح بدخول السعوديين لجميع دوله ،
المصدر : الخليج 365
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