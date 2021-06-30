شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أسماء جميع أبناء الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت مؤسسة الملك سعود، اليوم، أسماء أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز، لافتة إلى أن بعضهم توفوا، والبعض الآخر لا يزال على قيد الحياة.

وبلغ عدد أبناء الملك سعود 53، وهم الأمراء "فهد، مساعد، ومحمد، وعبدالله، وسعد، وبدر، وفيصل، وبندر، وخالد وثامر، وماجد، سلطان، وعبدالرحمن، ومشعل، ومنصور، وعبدالاله، وعبدالعزيز.

كما ضمنت قائمة الأبناء الأمراء "عبد المحسن، ونايف، وعبدالمجيد، وفواز، وطلال، ومقرن، ونواف، وتركي، وسلمان، وأحمد، وممدوح، وعبدالملك، ومشهور، وناصر، وسطام، ومشاري، وحمود، ويزيد،

وشملت الأسماء أيضا هذلول، وسيف الإسلام، وشقران، وجلوي، وسيف الدين، والوليد، ومصعب، وغالب، ونهار، والمعتصم، والمعتز، وعز الدين، ويوسف، وعبدالكريم، والمنتصر، وسيف النصر، وحسام، والحسن.