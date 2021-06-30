شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مجموعة من الأجهزة المخالفة في محلات وأسواق الاتصالات خلال جولة تفتيشية " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذت هيئة الاتصالات جولات تفتيشية على أسواق ومحلات الاتصالات، حيث ضبطت عددا من الأجهزة المخالفة.

وأجرت هيئة الاتصالات، أكثر من 1000 دولة تفتيشية منذ بداية عام 2021م، موضحة أن غرامات توريد و بيع الأجهزة المخالفة حسب نظام الاتصالات تصل إلى 25 مليون ريال.

وأشارت إلى أن موعد انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة، سيكون في 5 يوليو 2021م.