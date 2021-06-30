شكرا لمتابعة خبر عن الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة بالدولة "الآمنة" ويسمح بدخول السعوديين لجميع دوله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صنفت حكومات الاتحاد الأوروبي، 11 دولة منها السعودية لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية، كما سمحت للسعوديين بدخول جميع دوله.

وأعلن سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين عن موافقتهم على إضافة هذه الدول في اجتماع اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.

وضمت القائمة: السعودية وكندا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبروناي، وكوسوفو، ومولدوفا، والجبل الأسود، والأردن، وقطر، وفق "سي إن بي سي عربية".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تلقت توصيات برفع قيود السفر تدريجياً عن الأربع عشرة دولة المدرجة حالياً على القائمة؛ وهي: ألبانيا، وأستراليا، واليابان، ولبنان، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونج كونج ومكاو".