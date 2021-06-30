شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. والد الشهيد الرشيدي : ارتحنا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

أكد "ناصر" والد الشهيد عبدالله الرشيدي" أن أسرته شعرت بالراحة اليوم بعدما تم تنفيذ حكم القتل حدًا في قاتل نجلهم، هايل بن زعل بن محمد العطوي.

ولفت إلى أن "الرشيدي: قضى معهم إجازته قبل أيام من مقتله، لافتا إلى أنه في يوم الحادث توجه نجله إلى تبوك وكان على اتصال هاتفي معهم، وبحلول الساعة 9 مساء جاءهم نبأ استشهاده، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وحاول "الرشيدي" تمالك مشاعره حينما استذكر علاقة ابنه مع أسرته، مؤكدًا أن الأخير كان رجلا طيبا، وعلاقته جيدة بأسرته وكذلك مع زملائه في العمل.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم تنفيذ حكم القتل حدًا على الجاني هايل بن زعل بن محمد العطوي الذي أقدم على قتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين.

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