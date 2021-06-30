أمير المدينة: يجب بذل قُصارى الجهد للتيسير على ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ضرورة بذل قُصارى الجهد للتيسير على ضيوف الرحمن في ظل موسم حج اسثنائي فرضته جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد أمير المدينة، ميقات ذو الحليفة، يُرافقه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأمين المنطقة المهندس فهد البليهشي.

ووقف أمير المنطقة على مرافق مسجد الميقات والمنطقة المحيطة به التي شهدت مجموعة من المشاريع التطويرية، تضمنت تحسين المشهد الحضري للمنطقة ومعالجة وضع المباني المؤقتة وغير المنظمة، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن وتحسين مستوياتها، إضافة إلى تهيئة مسارات المرور والمواقف لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالمسجد إلى جانب المشاريع التنظيمية والتطويرية داخل المسجد، منها إعادة تأهيل أنظمة التكييف بالجامع، ومشروع العزل المائي والاستفادة من المياه الرمادية، ومبادرة تشجير الميقات ومرافقه.

ونوَّه أمير المدينة المنورة بالمتابعة والإشراف المُباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاستعدادات وأعمال مُختلف الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله، وتوجيهه الدائم ببذل كل الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن لتأدية نُسكهم بكل راحة واطمئنان، مُشيرًا إلى دأب هذه البلاد المُباركة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على تقديم العناية الكريمة للحاج والمُعتمر والزائر، وخدمة وعمارة الحرمين الشريفين وتوسعتمها والمشاعر المُقدسة، لاستيعاب مزيد من أعداد الحجاج والمُعتمرين والزوار.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حرص الوزارة على تهيئة جميع السُبل والأسباب لتكون مرافق الوزارة الخدمية مهيأة لاستقبال ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة.

وأشار إلى أن المشروعات المُنفذه تأتي بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزائرين القادمين للمدينة المنورة لما تمثله من عمق تاريخي وتحتضن ثاني المقدسات الإسلامية وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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