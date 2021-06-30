والد الشهيد عبدالله الرشيدي يروي اللحظات الأخيرة في حياة نجله

الرياض - محمد عبدالله - روى ناصر الرشيدي والد الشهيد عبد الله، الذي نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل حدا في قاتله، اللحظات الأخيرة في حياة ابنه.

وقال والد الشهيد خلال لقائه بقناة «الإخبارية»، إن ابني حصل على أسبوع إجازة، مشيرًا إلى أنه تناول الافطار معه قبل أن يتوجه إلى تبوك.

وتابع والد الشهيد، أنه أبلغه بوصوله هناك من خلال مكالمة، إلا أنه بحلول الساعة التاسعة وصلني خبر وفاته.

وحول علاقة الشهيد مع والديه، قال: كانت علاقة طيبة وما أغضب أحدًا وكذلك زملاؤه الذين يذكرونه بالشكر.

وأبدى والد عبدالله ارتياحا عقب تنفيذ حكم القتل بحق الجاني، قائلا: «شهيدنا كان وفيا لوطنه».

كانت وزارة الداخلية نفذَّت، اليوم الأربعاء، حُكم القتل حدًا بهايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية)، لاتهامه بقتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين.

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