الشرقية و4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت المنطقة الشرقية إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 360 إصابة جديدة، من إجمالي 1486 حالة، وجاءت منقطة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ317 إصابة.

وجاءت في المرتبة التالية، منطقة الرياض بـ261 إصابة، ثم منطقة عسير بـ196 إصابة، ثم منطقة جازان بـ91 إصابة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ67 إصابة، ثم منطقتي نجران والباحة بـ36 إصابة، ثم منطقة القصيم بـ35 إصابة، ثم منطقة حائل بـ32 إصابة ثم تبوك بـ28 إصابة، ثم الحدود الشمالية بـ19 إصابة، وأخيرًا منطقة الجوف بـ8 إصابات.

إصابات كورونا

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالات وفاة جديدة، و 1055 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 487593، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 467633، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7819 حالة.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من سن 50 عاما «هجري»، فما أكثر، وبينت الوزارة أن الاستفادة من الجرعة الثانية يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

وأكدت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أن اختلاف الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عن الجرعة الأولى، يحقق الأمان والفاعلية في محاربة الفيروس.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة: «بحسب دراسات علمية دولية، تحقق الجرعة الثانية من لقاح مختلف عن الجرعة الأولى الأمان والفعالية»، وأشارت إلى أن فعالية لقاح كورونا تكتمل بجرعتين من لقاحين مختلفين أو من نوع واحد.

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