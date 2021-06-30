«صحة حائل» تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12- 18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - بدأت صحة منطقة حائل تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من (12 - 18) عامًا بالتاريخ الميلادي، من خلال مراكز لقاحات تجمع حائل الصحي المتاحة بالمنطقة.

وأكدت صحة حائل أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للجهود المبذولة في التوسع في التطعيم باللقاح، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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