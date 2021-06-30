«الصحة»: لقاحات كورونا تقي من المرض الشديد والإصابات الحرجة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1486 حالة مؤكدة وتعافي 1055 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12140 حالة منها 1406 حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 487592 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 467633 حالة، وفيما يخص الوفيات فسجلت 15حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7819 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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