«أمانة جدة» تغلق 14منشأة مخالفة للتدابير الوقائية لكورونا

الرياض - محمد عبدالله - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة 3628 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 14منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أنّ الفرق الميدانية رصدت 18 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمنت أمانة جدة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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