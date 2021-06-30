4 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مدن سعودية، الأربعاء، عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الـ«24» ساعة الماضية والبالغ إجماليها 1055 شخصًا.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الرياض سجلت 182 حالة، وجدة 120، ومكة المكرمة 72، والطائف 70 حالة.

وسجلت أبها 42 حالة، وينبع 32، وتم تسجيل 26 حالة في كل من الدمام والهفوف وصفوى، فيما سجلت الجبيل 25 حالة، وخميس مشيط 22 وجازان 21 والخفجي 19.

وسجلت أبو عريش وبللسمر 13 حالة لكل منهما وسجلت القطيف وصبيا 12 حالة لكل منهما، وسجلت الخبر وبقيق 11 حالة لكل منهما، وتم تسجيل 10 حالات في كل من تبوك وبيشة وعيون الجواء وبيش، و9 حالات في كل من حائل ومليجة.

وسجلت المدينة المنورة وعنيزة والمذنب 8 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 7 حالات تعاف في كل من الظهران وصامطة والليث وأملج والنعيرية، وسجلت 6 حالات في نجران وحبونا وحفر الباطن والبكيرية وقرية العليا والمبرز.

وسجلت 5 حالات تعاف في كل من بريدة وحوطة بني تميم والقنفذة وبلجرشي وبدر والحجرة ووادي الدواسر، وسجلت 4 حالات في كل من الشنان وعرعر والمظيلف.

وتم تسجيل 3 حالات في بدر الجنوب وعريعرة وسميراء وسكاكا ووادي بن هشبل والدلم والخرمة والبدائع ورياض الخبراء والحناكية وتربة والعلا والمزاحمية والعيص وفيفا واضم والجفر والبشائر.

وتم تسجيل حالتي تعاف في أبو راكة والأسياح والطوال والحرجة وعقلة الصقور وأحد رفيدة والباحة والزلفي ومحايل وسبت العلاية والقيصومة والمويه والخرج.

وسجلت حالت تعاف واحدة في بطحاء وثول وبارق والرويضة والعيدابي وطريق وقيا والحائط والقريات وقلوة والنماص وحقل ورفحاء والسسل وتمير والريث والسحن.

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