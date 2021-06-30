السعودية : إحباط تهريب 4.5 ملايين قرص مخدر في شحنة برتقال

وقالت الهيئة، في بيان صحفي أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء ، إن "إرسالية وردت عبر ميناء جدة الإسلامي حول كراتين من البرتقال، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال".
وأضافت أنه بعد ضبط الممنوعات تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وتم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة".
ولم يذكر البيان مصدر شحنة برتقال والمواد المخدرة.
وأعلنت السلطات السعودية يوم السبت الماضي ضبط 4ر14 مليون قرص أمفيتامين قادمة من لبنان مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.
وحظرت السعودية واردات المنتجات الزراعية اللبنانية في أبريل الماضي وعزت ذلك إلى تزايد محاولات تهريب المخدرات من لبنان.
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