أمير تبوك يهنئ طلبة برنامج نيوم للأبتعاث الخارجي

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد المبتعثين والمبتعثات ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس، والبالغ عددهم 50 طالبا وطالبة، بعد أن أنهوا سنتهم التحضرية في جامعة فهد بن سلطان.

وقال أمير تبوك خلال لقاءه بهم اليوم بمقر الأمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: هذا اليوم هو يوم فخر وأعتزاز، وأنتم الأمل بعد الله لوطنكم وقيادتكم الحكيمة، وهذا التواجد هو ماكان يحلم ويريد تحقيقه ولي العهد الذي كانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة، الغرض منها هو الإنسان السعودي، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، ونجتهد لبذل كل مافي وسعنا لتحقيقه، موصيا أبناءه ببذل الجهد، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم، والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة تعليمهم والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا دوت الخليج المعطاء، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المعيار الذي ينشده فيهم، معربا عن أعتزازه وفخره بهم.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم نيوم من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية، شاكرا لأمير منطقة تبوك رسائله التربوية والقيمة الذي خص بها أبناءه وبناته المبتعثين، وكذلك دعمه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. وحضر اللقاء مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان.