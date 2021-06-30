الفيصل يستعرض مبادرة أخضر مكة

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعًا تخلله استعراض لأهداف مبادرة «أخضر مكة».

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آليات التوسع في المسطحات الخضراء بالمنطقة، عقب ذلك شهد أمير المنطقة توقيع اتفاقيتي تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وجامعة الملك عبدالعزيز ويمثلها مركز المبدعون للدراسات والاستشارات، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ضمن مبادرة «أخضر مكة».

وتأتي هاتان الاتفاقيتان التي وقعهما عن الهيئة رئيسها التنفيذي المهندس أحمد العارضي وجامعة الملك عبدالعزيز ويمثلها رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد العبدالقادر بهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030م وبرنامج المملكة الخضراء، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة وتنميته، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة والحد من التصحر وانجراف التربة وزحف الرمال والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون في جوانب تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية. كما تعزز الاتفاقيتان زيادة المساحة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتقديم الدراسات الاستشارات الفنية والتوجيه، حيث سيتم الاعتماد عليها في دائرة اتخاذ القرارات التنفيذية والتشغيلية لتحقيق مستهدفات تنمية الغطاء النباتي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية وتوفير مصادر المياه ودراسات التربة والأودية.