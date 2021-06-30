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كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها، وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة تسهم لرفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة".
وأوضح المهندس "الغامدي" أن هذه الإجراءات "يتم تنفيذها سنوياً وفقاً للخطة التشغيلية، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى (خارج النطاق العمراني) سواء بالعاصمة المقدسة أو بالمحافظات التي تحيط بها".
من جانبه، كشف مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله القرني بأنه تم تشكيل حملة مشتركة مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي وبين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ممثلاً بمركز نواقل الأمراض لتكثيف أعمال الاستكشاف والرش والمكافحة للبعوض الناقل للأمراض في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام قبل أداء مناسك الحج.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 04:34 PM
لرفع مستوى الإصحاح البيئي والحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن"البيئة" تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض قبل بداية موسم الحج
كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها، وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة تسهم لرفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة".
وأوضح المهندس "الغامدي" أن هذه الإجراءات "يتم تنفيذها سنوياً وفقاً للخطة التشغيلية، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى (خارج النطاق العمراني) سواء بالعاصمة المقدسة أو بالمحافظات التي تحيط بها".
من جانبه، كشف مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله القرني بأنه تم تشكيل حملة مشتركة مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي وبين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ممثلاً بمركز نواقل الأمراض لتكثيف أعمال الاستكشاف والرش والمكافحة للبعوض الناقل للأمراض في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام قبل أداء مناسك الحج.
، "البيئة" تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض قبل بداية موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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