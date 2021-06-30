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ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط نحو 37 ألف عبوة من المنتجات الدوائية والطبية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة مخزّنة بطريقة غير نظامية وفي ظروف غير ملائمة في سكن خاص بالعمالة الوافدة في خميس مشيط.
وأوضحت الهيئة أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي بمنطقة عسير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، تم ضبط الكميات المخزّنة بطريقة غير مناسبة لظروف ومكان التخزين التي تؤثر على سلامة وجودة المنتجات والمستهلك، إضافة إلى وجود منتجات غير مسجلة لدى "الهيئة".
وأشارت إلى أن العمالة الوافدة استغلّت السكن الخاص وحوّلته إلى مستودعٍ ومركز لتوزيع المنتجات بشكل مباشر عن طريق مندوبين، كما جرى تحريز كامل الكميات المضبوطة بالموقع؛ للتأكد من سلامتها.
وتستكمل الهيئة الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة لتطبيق اللوائح الخاصة بالمستحضرات الدوائية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 04:30 PM
مُخزّنة بطريقة غير نظامية وفي ظروف غير ملائمة"الغذاء والدواء": ضبط 37 ألف عبوة مستحضرات في سكن عمالة بالخميس
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط نحو 37 ألف عبوة من المنتجات الدوائية والطبية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة مخزّنة بطريقة غير نظامية وفي ظروف غير ملائمة في سكن خاص بالعمالة الوافدة في خميس مشيط.
وأوضحت الهيئة أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي بمنطقة عسير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، تم ضبط الكميات المخزّنة بطريقة غير مناسبة لظروف ومكان التخزين التي تؤثر على سلامة وجودة المنتجات والمستهلك، إضافة إلى وجود منتجات غير مسجلة لدى "الهيئة".
وأشارت إلى أن العمالة الوافدة استغلّت السكن الخاص وحوّلته إلى مستودعٍ ومركز لتوزيع المنتجات بشكل مباشر عن طريق مندوبين، كما جرى تحريز كامل الكميات المضبوطة بالموقع؛ للتأكد من سلامتها.
وتستكمل الهيئة الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة لتطبيق اللوائح الخاصة بالمستحضرات الدوائية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".
، "الغذاء والدواء": ضبط 37 ألف عبوة مستحضرات في سكن عمالة بالخميس ،
المصدر : الخليج 365
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