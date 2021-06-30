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12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج

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محمد بن مسعود - الدمام - 4 داخل المدينة.. و8 موزعة على المحافظات

‬حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 12 موقعاً لاستقبال تطعيم المرشحين للحج في منطقة حائل لهذا العام؛ منها 4 مواقع داخل مدينة حائل، و8 مواقع موزعة على المحافظات.

وأوضحت "صحة حائل" أن تطعيم لقاح "الإنفلونزا الموسمية"، ولقاح "الحمى الشوكية" سيكون متوفراً بمدينة حائل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء: أجا، الوسيطاء، البادية، الخماشية.

أما المحافظات فسيكون متوفراً في 8 مستشفيات هي: الشنان، الحائط، الغزالة، سميراء، موقق، الشملي، بقعاء الشملي.

12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 04:05 PM

4 داخل المدينة.. و8 موزعة على المحافظات

12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج
منصور الشلاقي

‬حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 12 موقعاً لاستقبال تطعيم المرشحين للحج في منطقة حائل لهذا العام؛ منها 4 مواقع داخل مدينة حائل، و8 مواقع موزعة على المحافظات.

وأوضحت "صحة حائل" أن تطعيم لقاح "الإنفلونزا الموسمية"، ولقاح "الحمى الشوكية" سيكون متوفراً بمدينة حائل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء: أجا، الوسيطاء، البادية، الخماشية.

أما المحافظات فسيكون متوفراً في 8 مستشفيات هي: الشنان، الحائط، الغزالة، سميراء، موقق، الشملي، بقعاء الشملي.

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، 12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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