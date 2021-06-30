شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السديس»: جهزنا 10 آلاف عاملًا في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز 10 آلاف عاملًا وعاملة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، كما كشف عن إطلاق الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحج عام 1442 هـ.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن السديس، أنه تتمحور الخطة على عدد من التركيز على ركائز ومكونات ومقومات وعناصر وملامح ومعالم مهمة تقدمها الرئاسة منها على سبيل المثال القوة البشرية؛ حيث تم إعداد قرابة 10 آلاف عاملًا وعاملة في خدمة الحرمين الشريفين.

وقال "السديس" ‏أن الحج موسم عظيم ورسالة هذا الدين في الاجتماع والتسامح والإنسانية والقيم والمبادئ والعناية بالقواسم المشتركة وما تميز به المسلمون من خلال شعائرهم الدينية، مضيفًا: "ركزنا على المحور الاحترازي والتقيد التام بالتدابير الوقائية مع مراعاة الجو الروحاني في حج هذا العام".

وتابع الشيخ "السديس" : " وضعنا 25 مسارا في المطاف للحجاج هذا العام ليطوف ضيوف الرحمن في أجواء صحية وسيتم ذلك من خلال التباعد على الأقل مترًا بين كل طائف وآخر"، مستطردًا:" طموحنا توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج من خلال التقنية بكل سهولة ويسر، والمرأة السعودية لها دورًا كبيرًا في الحرمين الشريفين في خدمة بنات جنسها من قاصدات بيت الله الحرام، كما أنهن مؤهلات ومدربات ويحملن الدكتوراة والماجستير والشهادات في حسن الصورة".