شكرا لمتابعة خبر عن إعادة افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها لوجود حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأربعاء، عن إعادة افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة، أنه وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 144 يوماً 1714 مسجدًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على سلامة مرتادي بيوت الله، ورصد حالات الإصابة بالمساجد أولًا بأول وسرعة التعامل معها.