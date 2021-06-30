شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القصبي: المملكة مكنت جميع الجهات لتيسير خدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أن المملكة مكنت جميع الجهات المعنية لتيسير خدمة ضيوف الرحمن لمناسك حج 1442.

وأشار القصبي إلى أن قرار اقتصار المملكة حج هذا العام جاء بسبب تطورات جائحة كورونا وحفاظًا على سلامة الحجاج

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أكدت على شركات ومؤسسات حجاج الداخل عدم السماح للعاملين فيها مهما كانت مهمتهم بالحج في هذا العام، تماشيا مع الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.