شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الجرعة الثانية من اللقاح متاحة للفئة العمرية من 50 سنة "هجري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، على أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 50 سنة "هجري" وأكثر.

وأكد وزارة الصحة، أنه يمكن أخذ لقاح كورونا من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وأشارت الوزارة إلى أن أخذ اللقاح يقي من المرض الشديد والإصابات الحرجة، حيث أظهرت التجارب السريرية أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.