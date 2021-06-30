شكرا لمتابعة خبر عن صحة حائل تبدأ في تطعيم الفئات العمرية من 12- 18 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

شرعت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل بالتطعيم بلقاح كورونا للفئات العمرية من 12 حتى 18 عاماً، فور إطلاق وزارة الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وتم البدء في إعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية من ١٢- ١٨ عاما بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا بمراكز لقاحات تجمع حائل الصحي المتاحة بالمنطقة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت صحة حائل، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للجهود المبذولة في التوسع في التطعيم باللقاح بعد تطعيم مايقارب ٧٠٪ من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق ٥٠ عاما، حيث يتاح حجز المواعيد لأخذ اللقاح عبر تطبيقي «صحتي» و«توكلنا».