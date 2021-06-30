شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 33 ليف رحمي بعملية نوعية في مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

نفذ الفريق الطبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود عملية جراحية لمريضة غير متزوجة بالعقد الثالث من العمر راجعت عيادة النساء والولادة تشتكي من نزيف حاد متكرر والام حادة بالبطن وبعد الفحص السريري والتحاليل والأشعة اللازمة تبين أن هناك ألياف رحمية متعددة الأحجام في عدة مناطق بالرحم حيث تم اجراء العملية الجراحية بفتح البطن وازالة 33ليف رحمي مع المحافظة على الرحم وعدم استئصاله وتكللت العملية بالنجاح وشفاء المريضة ولله الحمد.