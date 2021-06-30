تطبيق تأميناتي يتيح طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إنه يمكن للمستفيد طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية عن طريق تطبيق تأميناتي.

ويمكن تحميل تطبيق تأميناتي على هواتف آبل من خلال الرابط وبالنسبة إلى مستخدمي أندرويد يمكنهم تحميل التطبيق من خلال الرابط .

ونشرت التأمينات إنفوجرافًا بعنوان (تطبيق تأميناتي يمكنك من طباعة شهادة بمستحقاتك الشهرية)، مشيرة إلى أنه يتيح طباعة شهادة التزام تحويل مستحقات، وشهادة مفصلة بمقدار المعاش، بالإضافة إلى شهادة بمقدار إجمالي المعاش.

اقرأ أيضًا:

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل صلاحيات وأصول التقاعد لـ«التأمينات»

6 شروط لضم مدد الخدمة للتأمينات الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية: دمج التقاعد والتأمينات يحمي منسوبي القطاعين الخاص والعام