أخبار السعودية اليوم.. ضبط مخدرات بميناء جدة.. و13 نصيحة لشراء الأضاحي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القصاص بأحد التكفيريين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي قتل رجل أمن في تبوك، فيما أوضحت الجوازات أن هناك 9 دول تمنع دخول المقيمين للمملكة، في حال زيارتها خلال 14 يومًا قبل الدخول إلى السعودية، وإلى التفاصيل:

الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية، وأشار إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

تنفيذ حكم القتل حدًّا في داعشي قتل رجلَ أمنٍ في تبوك

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في مدينة تبوك، بعدما أقدم، هايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية)، على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفير ولاة الأمر والعلماء وجميع العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطي المواد المخدرة.

هيئة «الغذاء والدواء» توجه 13 نصيحة عند شراء الأضاحي

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدداً من الإرشادات والنصائح الهامة للجميع عند القيام بشراء الأضاحي، حرصًا على سلامة وضمان جودة الأضحية، محذرة من أن اللحوم بشكل عام قبل الذبح أو أثنائه وبعده قد تتعرض للكثير من أنواع التلوث، حيث يمكن أن تصبح بيئة صالحة لنمو العديد من الميكروبات والتي من شأنها نقل أمراض مثل التسمم الغذائي والسالمونيلا وغيرها.

وزارة الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد بعد تعقيمها من كورونا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، فتح 3 مساجد في منطقتين، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها، بسبب اكتشاف 3 حالات كورونا، مشيرة إلى أن مجموع المساجد التب تم الانتهاء من تعقيمها واكتمال جاهزيتها خلال 144 يوماً 1714 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

الصحة: ثاني جرعات لقاح كورونا متاحة الآن للفئة فوق 50 عامًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من سن 50 عاما «هجري»، فما أكثر، وبينت الصحة أن الاستفادة من الجرعة الثانية يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي، كما أكدت أن اختلاف الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عن الجرعة الأولى، يحقق الأمان والفاعلية في محاربة الفيروس.

صور توثق إحباط تهريب 4.5 ملايين حبة كبتاجون داخل «إرسالية برتقال»

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت (4.540.000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

«الجوازات»: زيارة 9 دول 14 يومًا يمنع دخول المقيمين للسعودية

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن هناك 9 دول تمنع دخول المقيمين للمملكة، في حال زيارتها خلال 14 يومًا قبل الدخول إلى السعودية؛ وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، موضحة أنه ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يومًا بإحدى الدول التالية: الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند.

«المرور»: إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة الجمعة 2 يوليو

نوّهت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة إلى إغلاق طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند تقاطعه مع شارع الأمير نايف، ابتداءً من فجر يوم الجمعة 2 يوليو، وذكر المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّ الإغلاق سيكون، من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة.

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ونشاط للرياح على 4 مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن مناطق جازان وعسير ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

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