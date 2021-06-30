وزارة الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد بعد تعقيمها من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، فتح 3 مساجد في منطقتين، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها، بسبب اكتشاف 3 حالات كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية على موقع «تويتر»: «قامت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 144 يوماً 1714 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

مراقبو المساجد يواصلون الجولات التفتيشية

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد قالت إنَّ الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، مع وجود لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

وجدَّدت الوزارة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصبّ في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ونفذت الوزارة 23.366 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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