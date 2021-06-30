السديس: جهزنا 10 آلاف عامل وعاملة لخدمة الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة جهزت 10 آلاف عامل وعاملة، لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال موسم الحج 1442؛ حيث قدم أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يقدمونه للرئاسة من دعم واهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال السديس: «استعدت الرئاسة لهذا الموسم المبارك بما يقارب (10) آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية».

وأضاف: «نهدف إلى إبراز قيم الكرم والحفاوة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، المستمدة من ديننا الحنيف وتعاليم النبي ﷺ، وما عرف عن أبناء المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس الإمام الملك».

وتابع: «الشكر للقيادة الرشيدة لعنايتها الجليلة للحرمين الشريفين وتقديم كافة التسهيلات لحجاج وزوار بيت الله الحرام».

وواصل: «تحرص الرئاسة إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين رسالة الوسطية والاعتدال التي قامت عليها بلادنا الغالية، إلى العالم أجمع، من خلال أكثر من (109) درساً علمياً يقدمها أكثر من (29) مدرساً من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء ومدرسين».

وأتم حديثه قائلاً: «نرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقيادة الرشيدة -حفظهم الله- على مايقدمونه للرئاسة من دعم واهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن».

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