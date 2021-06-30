15 وفاة بكورونا في السعودية.. و1486 إصابة جديدة في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 487593، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 467633، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7819 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من سن 50 عاما «هجري»، فما أكثر، وبينت الوزارة أن الاستفادة من الجرعة الثانية يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

وأكدت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أن اختلاف الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عن الجرعة الأولى، يحقق الأمان والفاعلية في محاربة الفيروس.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة: «بحسب دراسات علمية دولية، تحقق الجرعة الثانية من لقاح مختلف عن الجرعة الأولى الأمان والفعالية»، وأشارت إلى أن فعالية لقاح كورونا تكتمل بجرعتين من لقاحين مختلفين أو من نوع واحد.

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