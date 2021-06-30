الصحة: ثاني جرعات لقاح كورونا متاحة الآن للفئة فوق 50 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من سن 50 عاما «هجري»، فما أكثر.

وبينت وزارة الصحة أن الاستفادة من الجرعة الثانية يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

اختلاف جرعتي لقاح كورونا يحقِّق الفاعلية والأمان

وأكدت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أن اختلاف الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عن الجرعة الأولى، يحقق الأمان والفاعلية في محاربة الفيروس.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة: «بحسب دراسات علمية دولية، تحقق الجرعة الثانية من لقاح مختلف عن الجرعة الأولى الأمان والفعالية»، وأشارت إلى أن فعالية لقاح كورونا تكتمل بجرعتين من لقاحين مختلفين أو من نوع واحد.

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