استمرار الطقس شديد الحرارة على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وسجلت المدينة ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية.

اما نسبة الرطوبة فقد سجلت مدينة الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 95، أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء فكانت الأقل في نسبة الرطوبة إذ بلغت 20.