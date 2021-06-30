السعودية | “الصحة” تسجل 15 وفاة و1486 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 487592 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7819 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 467633 حالة، لافتة إلى أن هناك 12140 حالة نشطة حالياً، من بينها 1406 حالات حرجة.