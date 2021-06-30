شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 26 منشأة مخالفة في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة رقابية على الأنشطة التجارية والصناعية بالمنطقة الصناعية بمحافظة النعيرية نتج عنها إغلاق ٢٦ منشأة مخالفه للاشتراطات البلدية، ورصد 64 مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية، وتوفر التراخيص النظامية وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة، مبينةً أن المخالفات تضمنت انتهاء التراخيص للمنشآت والعمل خارج نطاق المحل ووجود سكن مخالف داخل المنشأة، وتكدس السيارات أمام الورش في الخارج.