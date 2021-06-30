شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : الاستراتيجية الوطنية للنقل تعزز الخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على جهود واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بقطاع الطرق والخدمات اللوجستية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية كأحد المحاور الهامة والرئيسية لرؤية 2030 والتي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

حيث تضمنت الاستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء على العرض الذي قدمته الجهات المسئولة عن طرق المنطقة وفق اختصاصاتها وتتمثل في أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للطرق وأمانة الأحساء وأمانة حفر الباطن.

قدم العرض لسموه المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية والمهندس أحمد الغامدي مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية والمهندس عصام الملا أمين محافظة الأحساء والمهندس خلف العتيبي أمين محافظة حفر الباطن.