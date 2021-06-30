سعود الطبية : مرضى القلب الأكثر تعرضًا لمتاعب ارتفاع درجات الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت مدينة الملك سعود الطبية مرضى القلب إلى تجنب ارتفاع درجات الحرارة في الأجواء لعدم حدوث مضاعفات لديهم، مؤكدة على أهمية مراجعة الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض.

مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب

وقالت سعود الطبية إن مرضى القلب الأكثر تعرضًا لمتاعب الصيف؛ نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس التي تسبب القلق والتوتر وعدم الشعور بالراحة. وتوصي باستشارة الطبيب حال الشك بوجود مشكلة، حيث يعاني البعض من قصور القلب الاحتقاني أو /و أمراض القلب التاجية، وقد تحتاج لرعاية طبية.

تحذير من الإجهاد الحراري

وفي سياق متصل حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من خطورة الإجهاد الحراري على الأشخاص الذي يعملون أو يتعرضون لأشعة الشمس خاصة خلال الأيام المقبلة التي تشهد ارتفاعًا على درجات الحرارة.

وأوضحت صحة الرياض أن الإجهاد يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بصورة بالغة؛ بسبب الطقس الحار ويشعر المصاب وقتها بالتعب، الضعف، الدوار، الصداع، زيادة في نبضات القلب، وقد يعاني جفافًا، ونقصًا في كمية البول. أعراض الإجهاد الحراري وأضافت بأن أعراض الإجهاد تتمثل في تعرق كثيف، برودة، وشحوب بلون الجلد، مشيرة إلى أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالإجهاد الحراري هي: تحريك المصاب إلى مكان بارد، تخفيف الملابس من على جسمه، وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط، رش الجسم بالماء.

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