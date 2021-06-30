صحة الرياض : احذروا الإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من خطورة الإجهاد الحراري على الأشخاص الذي يعملون أو يتعرضون لأشعة الشمس خاصة خلال الأيام المقبلة التي تشهد ارتفاعًا على درجات الحرارة.

أسباب الإجهاد الحراري

وأوضحت صحة الرياض أن الإجهاد يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بصورة بالغة؛ بسبب الطقس الحار ويشعر المصاب وقتها بالتعب، الضعف، الدوار، الصداع، زيادة في نبضات القلب، وقد يعاني جفافًا، ونقصًا في كمية البول.

أعراض الإجهاد الحراري

وأضافت بأن أعراض الإجهاد تتمثل في تعرق كثيف، برودة، وشحوب بلون الجلد، مشيرة إلى أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالإجهاد الحراري هي: تحريك المصاب إلى مكان بارد، تخفيف الملابس من على جسمه، وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط، رش الجسم بالماء.

وشددت صحة الرياض على أنه يجب سرعة التدخل الطبي في حالة القيء، وسوء الأعراض، إضافة إلى استمرار الأعراض لأكثر من ساعة.

آلية تبريد الجسم

والمعروف أن الجسم يعمل على تبريد نفسه بشكل تلقائي من خلال إفراز العرق وموازنة درجة حرارة الجسم بدرجة الحرارة في البيئة المحيطة، لكن يحدث أن يخفق الجسم في عملية التبريد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فيحدث ما يُعرف بالإجهاد.



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